4-Sterne-Unterkunft
Millionen-Rabatt: Wachauer Hotel als "Schnäppchen" bei willhaben
Ein Hotelprojekt mit vielversprechender Zukunft entsteht derzeit in Krems an der Donau. Geplant ist eine Vier-Sterne-Unterkunft mit 28 Zimmern, großzügigen Lobby- und Loungebereichen sowie einem eigenen Konferenzsaal - Tiefgarage inklusive. Die fabelhafte Lage des Förthotels am Tor zur Wachau, seine moderne Architektur und ein vielseitiges Nutzungskonzept sollen das Projekt für mögliche Investoren attraktiv machen.
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Diese hofft man unter anderem auf der Online-Plattform willhaben.at zu finden. Wer jetzt zuschlägt, kann ein wahres Schnäppchen landen: Statt der ursprünglich festgelegten 7 Millionen Euro liegt der Preis für den fertigen Rohbau nun bei 2,6 Millionen Euro. Allerdings: Wie der Begriff "Rohbau" verrät, handelt es sich um keinen schlüsselfertigen Hotelbetrieb. Wer das Projekt übernimmt, muss es erst fertigstellen und das geplante Angebot zum Leben erwecken. Damit bietet sich für Investoren die Möglichkeit, ein Hotel nach eigenen Vorstellungen auf den Weg zu bringen.
Wer besonders ambitionierte Pläne hat, kann auch ein zweites Gebäude namens "Aparthotel" übernehmen. Dieses wird separat angeboten, beinhaltet 29 Zimmer und kostet 2,7 Millionen Euro. Nicht zum Verkauf steht dagegen das historische Herzstück der Anlage: der historische Förthof. Unternehmer Erich Erber, der mittlerweile 73 Jahre alt ist, will das geschichtsträchtige Gebäude als Zuhause für sein gleichnamiges Weingut behalten. Dabei will er die Location für Nächtigungsgäste und Weinliebhaber öffnen, indem er auf Gastronomie, Seminare sowie Veranstaltungen setzt.
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