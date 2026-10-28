Ministerium empfiehlt jetzt "Sparspülungen bei Toiletten"

Tourismus-, Landwirtschaftsministerium und WKO mit Praxisleitfaden zu "Wassermanagement für Tourismus- und Freizeitbetriebe".

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Das Tourismusministerium startet gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) eine neue Broschürenreihe zum Thema Nachhaltigkeit im Tourismus. Den Auftakt bildet ein 34-seitiger Leitfaden zum "Wassermanagement für Tourismus- und Freizeitbetriebe", der in Zusammenarbeit mit dem Wasserministerium erstellt wurde.

Darin finden sich neben nützlichen Fakten und Tipps aber auch einige Binsenweisheiten. So werden etwa "Sparspülungen bei Toiletten", also zum Beispiel ein 2-Mengen-System, empfohlen. Die Spartaste spart bis zu acht Liter Wasser pro Spülung. Weiterer Tipps: Tropfende Wasserhähne sofort reparieren und Bewegungssensoren bei Urinalen, um unnötige Dauerläufe zu vermeiden. Bei Geschirrspülern empfiehlt das Ministerium, diese nur einzuschalten, wenn sie auch voll beladen sind.

Spartaste spart 50 Euro - im besten Fall

Neben den mehr oder weniger nützlichen Tipps finden sich in der Borschüre auch "Best-Practice-Beispiele" von Betrieben in Österreich.

Übrigens: Durch eine Toilette mit Wasserspartaste rechnet das Ministerium pro Toilette und Jahr mit einer Ersparnis von 50 Euro. Das setzt allerdings voraus, dass die Toilette fünf Mal täglich genutzt wird und dabei jedes Mal die Spartaste auch tatsächlich verwendet wird. Zudem wurde mit einem sehr teuren Wasserpreis (rund 3,5 Euro pro 1.000 Liter) gerechnet.