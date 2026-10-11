Nach 30 Jahren! ARD stellt Sender ein

Nach fast drei Jahrzehnten steht der ARD-Spartensender ONE vor dem Aus. Der TV-Kanal wird mit Ablauf des Jahres 2026 komplett eingestellt und geht danach in einem Gemeinschaftsangebot auf.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Nach rund 30 Jahren endet zum Jahreswechsel die Geschichte des ARD-Spartenkanals ONE. Der Sender, der 1997 unter dem Namen EinsFestival an den Start ging und seit 2016 als ONE bekannt ist, stellt seinen Betrieb mit 31. Dezember 2026 ein. Das bisherige Programm soll im Anschluss im gemeinsamen Kanal "neo von ARD und ZDF" aufgehen.

Letzte Highlights im TV-Programm

Vor der endgültigen Abschaltung zeigt ONE im Herbst noch zwei Premieren im Free-TV. Seit Anfang September ist die historische Krimiserie "Sherlock & Daughter" zu sehen, die das Ermitteln eines gealterten Meisterdetektivs im späten 19. Jahrhundert in London zeigt. Ende September startete zudem die zweite Staffel der britischen Familiensaga "The Hardacres". Beide Formate stehen parallel zur Ausstrahlung in der ARD Mediathek bereit.

Große Umstrukturierung im Fernsehen

Die Einstellung von ONE erfolgt im Rahmen einer umfangreichen Reform von ARD und ZDF. Neben ONE sind auch die Spartenkanäle ARD alpha sowie tagesschau24 von der Abschaltung betroffen. Ab Januar 2027 bündeln die Rundfunkanstalten ihre linearen Kapazitäten auf die drei Gemeinschaftssender phoenix, neo und info. Grundlage dieser Maßnahmen ist der Reformstaatsvertrag, der auf eine engere Zusammenarbeit und weniger lineare Programme abzielt.