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Netanyahu bläst zur Jagd auf iranische Führung

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Ein Mann im Anzug mit roter Krawatte geht durch eine Gruppe von Menschen in einem Gebäude.
© IMAGO/UPI Photo
Hammer-Drohung von Benjamin Netanyahu: Der Sturz der iranischen Regierung ist nun offizielles Ziel von Israel.
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Israels Premier Benjamin Netanyahu hat den Sturz der iranischen Führung als offizielles Befehlsziel ausgegeben. "Das Regime im Iran hat seine Lektion noch immer nicht gelernt", so der Rechts-Außen Premier von Israel.

Wo ist Mojtaba Chamenei?

Der oberste Führer des Irans, Mojtaba Chamenei, habe beschlossen in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, wetterte Netanjahu gegenüber Agenturen in Washington. Mojtaba Chamenei, der angeblich noch am Leben ist, wurde seit dem groß angelegten Anschlag auf die iranische Führung in Februar nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. Damals, am 28. Februar 2026, wurde sein Vater sowie ein Großteil seiner Familie von einem israelischen Luftangriff ausgelöscht.

Es folgte der großangelegte Krieg mit massiven Bombardements des Irans sowie der USA und ihrer Verbündeten. Bis heute wird um die Straße von Hormuz gerungen.

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Grund für Netanyahus Drohungen: Der Iran arbeite nach wie vor an der Atombombe. Ein Sturz der iranischen Führung sei daher der einzige Weg. "Und das ist meine Anweisung an die israelische Armee, den (Auslandsgeheimdienst) Mossad und die Sicherheitsorgane." Solange der Iran Israel zerstören wolle, bestehe eine existenzielle Gefahr. Teheran bestreitet, Atomwaffen bauen zu wollen.

Auch US-Präsident Donald Trump, den er als seinen "engen Freund" bezeichnete, teile seine Sicht, sagte Netanyahu weiter. Trump habe zuletzt mit Blick auf den Iran gesagt, er sei bereit, "die Sache zu Ende zu bringen".

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