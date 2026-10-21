Starkregen peitscht über Italien, Slowenien und Kroatien

Bis Donnerstagvormittag werden massive Regenmengen erwartet, Stürme und Überschwemmungen an den Adriaküsten branden bald an.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Tief "Adam" wütet derzeit im Mittelmeerraum. Die Wetterdienste in Italien, Slowenien und Kroatien schlagen laut Alarm.

Es drohen extreme Sturzfluten, Schlammlawinen und heftige Orkane. Der Zivilschutz hat für weite Teile des Landes die höchste Alarmstufe ausgerufen.

Warnstufe Rot in diesen Regionen

In Friaul-Julisch-Venetien ist die höchste Wetterwarnstufe Rot ausgegeben worden, Für Veneto und für die Lombardei gelten Orange. An der Adriaküste zwischen Lignano und Grado ist mit Sturmfluten zu rechnen.

Orange Warnstufen gelten auch für Piemont, Ligurien (Großraum Genua, La Spezia), Latium (inklusive der Küstenbereiche und rund um Rom). Der tiefe Süden: Kampanien (Neapel, Insel Ischia), Apulien (der „Stiefelabsatz“), Kalabrien, die Basilikata sowie die Inseln Sardinien und Sizilien.

Slowenische und Kroatische Küsten betroffen

Bis Donnerstagvormittag peitschen heftige Gewitter über die Küstenorte der slowenischen und kroatischen Adriaküste. Die Meteorologen warnen vor meterhohen Wellen und überfluteten Promenaden.

In Slowenien schieben sich die Gewitterzellen vor allem über den Westen und Südwesten. Die Küstenregion (Slowenisch-Istrien): Besonders die historischen Küstenstädte Piran, Portorož, Izola und die Hafenstadt Koper zittern vor der Sturmflut. Das Landesinnere: Auch das hügelige Goriška (Grenzregion zu Italien) sowie die Täler im Westen melden gefährlich schnell ansteigende Flusspegel.

Region Istrien & Kvarner-Bucht: Die Halbinsel Istriens – Pula, Poreč, Rovinj – und die Hafenstadt Rijeka liegen direkt in der Einzugsschneise. Hier drohen Überflutungen an den Strandpromenaden.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Das Küstengebirge Gorski Kotar & Velebit: In den Bergen direkt hinter der Küste sorgt der gefürchtete Scirocco-Sturm für extreme Orkanböen. Die Inseln: Krk, Cres, Lošinj, Rab und Pag – hier geht wegen des Wellengangs beim Fährverkehr stellenweise gar nichts mehr.

Der gesamte Schiffsverkehr an der Adria droht lahmgelegt zu werden. Erste Fähren bleiben bereits im Hafen