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Mega-Deal auf Streif

Neues Bier-Konzept beim Hahnenkamm-Rennen

Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter und Alessandra Kiener mit Erdinger-Geschäftsführer Wolfgang Kuffner und Harti Weirather
© Roland Hölzl / Stiegl
Mehr als 200 Millionen TV-Zuschauer weltweit blicken auf Kitzbühel, wenn sich die Skielite über Streif und Ganslernhang wagt. Ab 2027 bekommen die Hahnenkamm-Rennen ein neues Bierkonzept.
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Ab 2027 ist Erdinger neuer Partner der Hahnenkamm-Rennen. Den Bierausschank rund um das Rennwochenende übernehmen die beiden Privatbrauereien Erdinger und Stiegl gemeinsam. Über 85.000 Fans vor Ort kommen damit in den Genuss von Bierspezialitäten und bayerisch-österreichischer Lebensfreude.

Bei der Präsentation des neuen Konzepts im Zielhaus der Streif betonte Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter Kiener die Bedeutung für die heimische Bierkultur: "Wenn die Welt nach Kitzbühel schaut, dann sollte dort auch österreichisches Bier seinen Platz haben. Umso mehr freut es mich, dass wir die Sportfans aus aller Welt gemeinsam mit Erdinger und unseren Bierspezialitäten begeistern. Die Hahnenkamm-Rennen stehen für große sportliche Emotionen, zugleich aber auch für das, was Österreich als Gastgeberland auszeichnet."

Marc Girardelli und Ivan Marzola
Marc Girardelli und Ivan Marzola © Roland Hölzl / Stiegl

Bierzusammenarbeit zweier bekannter Privatbrauereien

Die Zusammenarbeit verbindet zwei eigenständige Familienunternehmen, die seit vielen Jahren im Wintersport und der alpinen Genusskultur aktiv sind. Stiegl agiert als langjähriger Partner des österreichischen Skisports und vertreibt Erdinger in Österreich. Erdinger wiederum gehört zu den international bekannten Weißbiermarken.

Laut Stiegl-Eigentümer Kiener vereint beide Marken nicht nur die Leidenschaft für gutes Bier. Als Privatbrauereien stehen Erdinger und Stiegl ebenso für Eigenständigkeit, persönliche Verantwortung und eine gewachsene Bierkultur.

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Im Winter 2026/27 erscheint die 0,5-Liter-Dose "Stiegl-Goldbräu" passend zum Event österreichweit im Lebensmittelhandel. Die limitierte Edition kommt im Hahnenkamm-Look mitsamt eigenem Six-Pack auf den Markt.

Der nationale Verkaufsstart der Sonderedition ist rechtzeitig vor Weihnachten vorgesehen. Über einen aufgedruckten QR-Code auf der Verpackung ist die Teilnahme an einem Wintersport-Gewinnspiel möglich, bei dem unter anderem ein Skiurlaub in Tirol verlost wird.

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