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AUA-Mutter

Lufthansa gewinnt Bieterrennen um Portugals Airline TAP

Ein Flugzeug der TAP Portugal im Landeanflug am Flughafen Oporto vor blauem Himmel.
© Getty Images
Der AUA-Mutterkonzern Lufthansa steht vor dem Einstieg bei der portugiesischen Fluggesellschaft TAP.
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Die Regierung in Lissabon wählte den deutschen Luftfahrtkonzern als bevorzugten Partner für den Erwerb von 44,9 Prozent der staatlichen Airline aus, wie Ministerpräsident Luís Montenegro am Mittwoch mitteilte.

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Die Lufthansa setzte sich damit gegen den Rivalen Air France-KLM durch. Die Lufthansa bot den Kaufpreis vollständig in bar an, während das Offert des französisch-niederländischen Konkurrenten eine Mischung aus Bargeld und Aktien vorsah. Wie der Fernsehsender SIC am Dienstagabend berichtete, dürfte die stärkere Finanzlage der Deutschen den Ausschlag gegeben haben.

Air France-KLM und die Lufthansa hatten im September ihre endgültigen Gebote für die Beteiligung eingereicht. Zuvor hatte die portugiesische Regierung beide Interessenten um Nachbesserungen gebeten.

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