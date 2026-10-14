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E-Mobilität

BMW investiert 100 Mio. Euro im Steyrer Werk

Erster vollelektrischer 3er.
© BMW
Bis zu 600.000 Elektromotoren sollen künftig jährlich vom Band rollen können.
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Der bayerische Autohersteller BMW wird in sein Werk in Steyr bis 2029 mehr als 100 Mio. Euro in den Ausbau der E-Motorenproduktion investieren. Konkret soll eine Fertigung für Leistungselektronik und Inverter-Komponenten aufgebaut werden, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit.

Flexiblere Beschaffung

"Durch die hauseigene Fertigung des Leistungsmoduls steigen wir nun noch tiefer in die Elektrotechnik ein und können die Komponenten wie z.B. Halbleiter flexibel auf den Weltmärkten beschaffen. Das verbessert unsere Wettbewerbsposition und verringert Abhängigkeiten in einem geopolitisch sensiblen Technologiefeld", meinte Harald Gottsche, Geschäftsführer der BMW Group Werk Steyr.

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Produktionsstart 2029 geplant

Für den Produktionsstart im Sommer 2029 wird u.a. eine neue Montagelinie entstehen. Von 2022 bis 2030 investiert BMW eine Mrd. Euro in den Standort Steyr, bis zu 600.000 Elektromotoren sollen jährlich vom Band rollen können. Damit werde Steyr "zu einem zentralen Standort für Elektromobilität im Produktionsnetzwerk der BMW Group ausgebaut", hieß es weiter.

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