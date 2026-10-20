Brandenburger Tor
Neues Licht für Berlins Wahrzeichen
Die bisherige Anlage stammt aus dem Jahr 2002 und ist nach Angaben der Betreiber zunehmend störanfällig, Ersatzteile seien kaum noch verfügbar. Die neue Technik soll nicht nur zuverlässiger arbeiten, sondern auch bis zu 40 Prozent weniger Energie verbrauchen. Am gewohnten nächtlichen Erscheinungsbild des Tors soll sich jedoch nichts ändern.
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Fünf Wochen ohne Beleuchtung
Die Arbeiten beginnen am heutigen Dienstag. Während der Bauphase werden Teile des Bauwerks abgesperrt, der mittlere Durchgang bleibt jedoch durchgehend nutzbar und wird auch nachts beleuchtet. Ab dem 26. Oktober wird die reguläre Nachtbeleuchtung für etwa fünf Wochen abgeschaltet. Anfang Dezember soll die neue Anlage in Betrieb gehen.
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