Nicholas Ofczarek an Multipler Sklerose erkrankt

Der österreichische Schauspieler Nicholas Ofczarek ist an Multipler Sklerose erkrankt. Dies machte der TV- und Bühnenstar in einem aktuellen Interview öffentlich.

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Der heimische Film-, TV- und Bühnenstar Nicholas Ofczarek ist an Multipler Sklerose erkrankt. Laut einem Bericht des Standard sprach der bekannte Schauspieler in einem Interview mit dem Magazin Fleisch über seine gesundheitliche Situation. Die Diagnose habe er bereits im Alter von 27 Jahren erhalten. Mit der Erkrankung sind im Alltag spürbare Hürden verbunden. "Manchmal ist es schon ein Problem, überhaupt über die Stiegen auf die Bühne zu kommen", so Ofczarek.

Veränderung auf der Bühne

Die gesundheitliche Entwicklung hatte auch Auswirkungen auf seine schauspielerische Arbeit. Er sei früher "ein körperbetonter Schauspieler. Die Umstände haben mich zu einem sprachbetonteren Schauspieler gemacht." Der Schritt an die Öffentlichkeit erfolgte jedoch erst vor kurzem ganz bewusst, um anderen Menschen Mut zu machen. Ofczarek erklärt: "Ich hoffe, dass das für einige junge Menschen, die die Diagnose MS erhalten, eine Perspektive eröffnet. Dass man nämlich trotz und mit dieser Erkrankung seine Ziele verfolgen und erreichen kann."

Perspektiven und neue Wege

Die Diagnose "bedeutet nicht das Ende des Lebens, sondern ist ein Aufruf zur Veränderung", wird im Standard aus dem Interview zitiert. Neben seiner Erkrankung behandelt das Gespräch in dem Magazin Fleisch zahlreiche weitere Themen rund um seine bisherige Karriere sowie seine Familie. Ofczarek zählt zu den bekanntesten Schauspielern des Landes. Er feierte Erfolge am Burgtheater, bei den Salzburger Festspielen sowie in bekannten TV-Formaten.