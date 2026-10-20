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Trotz Sparpaket

ORF droht schon heuer Millionenverlust

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Baustelle mit ORF-Logo auf dem Gelände des ORF-Zentrums am Küniglberg in Wien.
© APA/ROLAND SCHLAGER
Der ORF könnte heuer mit einem zweistelligen Minus einfahren. Für 2027 wird ein Minus von rund 30 Millionen Euro kolportiert.
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Trotz Sparmaßnahmen wird der ORF im kommenden Jahr wohl kein positives Ergebnis liefern können. Bekanntlich bekommt der Öffentlich-Rechtliche ab 2027 93 Millionen Euro weniger aus dem Bundesbudget. Aber auch für das laufende Jahr könnte der ORF ein knapp zweistelliges Millionenminus ausweisen, berichtet der "Standard". Für 2027 wird ein Minus von rund 30 Millionen Euro kolportiert.

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Heinz Lederer (SPÖ). © APA/TOBIAS STEINMAURER

Stiftungsratschef Heinz Lederer kommentierte die entsprechenden Zahlen nicht. Allgemein hielt er aber fest: "Nach allen Zahlen, die mir vorliegen, und unter den Bedingungen von jährlich 100 Millionen Euro Sparbedarf kann ich mir nicht vorstellen, dass wir im kommenden Jahr positiv sind. Und auch für 2026 wird es schon sehr ambitioniert werden."

Ein Sparhebel liegt jedenfalls bei den Management-Gehältern. Hier plädiert Lederer für eine erfolgsabhängige Komponente. Neben Fixgehältern sollen bis zu 30 Prozent an entsprechende Erfolgskomponenten geknüpft sein.

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