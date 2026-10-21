Frage der Woche
Teuer-Aufstand: Drohen Frankreich-Krawalle auch bei uns?
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von Online Redaktion
Die steigenden Lebenshaltungskosten sorgen in Frankreich für wachsenden Unmut und heftige Proteste. Auch in Österreich belastet die Teuerung viele Menschen und schürt die Sorge vor sozialen Spannungen.
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