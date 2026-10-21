Teuer-Aufstand: Drohen Frankreich-Krawalle auch bei uns?

Die steigenden Lebenshaltungskosten sorgen in Frankreich für wachsenden Unmut und heftige Proteste. Auch in Österreich belastet die Teuerung viele Menschen und schürt die Sorge vor sozialen Spannungen.

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Die oe24-Frage der Woche: Drohen Frankreich-Krawalle auch bei uns?

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