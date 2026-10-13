Papst hat Krebs: Die Vatikan-Mitteilung im Wortlaut

Der Vatikan teilte am Dienstagabend mit, dass Papst Leo XIV. Lungenkrebs hat.

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Hier ist die Mitteilung vom Vatikan im Wortlaut:

"Papst Leo XIV. unterzog sich am Dienstagnachmittag wie geplant einer Operation am Brustkorb im Gemelli-Krankenhaus; dies geht aus einer Erklärung von Dr. Luigi Carbone und Professor Stefano Margaritora hervor, die vom Presseamt des Heiligen Stuhls veröffentlicht wurde.

Die Chirurgen entfernten den Unterlappen der rechten Lunge des Papstes; eine während des Eingriffs durchgeführte Gewebeuntersuchung bestätigte die Diagnose eines "Lungenadenokarzinoms", wie es bereits aufgrund vorangegangener Tests vermutet worden war.

Der Papst hielt sich insgesamt etwa drei Stunden im Operationssaal auf, wobei der eigentliche Eingriff rund 90 Minuten dauerte. Die Ärzte berichteten von einem erfolgreichen Verlauf ohne Komplikationen.

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Papst Leo wachte nach der Operation planmäßig auf und kehrte nach einer kurzen Beobachtungsphase auf sein Zimmer im zehnten Stock des Krankenhauses zurück, so die Mitteilung."