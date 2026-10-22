Pariser Kunst-Messe "Art Basel" muss vorzeitig schließen

Art Basel Paris außerplanmäßig bereits am Freitagabend. Am Wochenende aus Sicherheitsgründen geschlossen - Erneute Proteste für Samstag angekündigt

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Die Kunstmesse Art Basel in Paris endet außerplanmäßig bereits vor dem Wochenende. Am Samstag und Sonntag wird sie aus Sicherheitsgründen geschlossen sein, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Für Samstag sind in Paris erneut Proteste angekündigt.

Die Messe im Grand Palais hat am Mittwoch für VIP-Gäste begonnen. Am Freitag ist sie für die breite Öffentlichkeit zugänglich und wird wie geplant bis 19 Uhr offen bleiben. Das nun gestrichene Wochenende wäre ebenfalls für die Öffentlichkeit bestimmt gewesen.

Proteste in Paris © Getty

Wer bereits ein Ticket hat, soll sich bei der Art Basel Paris melden, wie es weiter hieß. Die Veranstalter bedauern, dass sie dieses Wochenende keine Gäste empfangen können. Die Sicherheit der Gäste und Aussteller habe höchste Priorität, hieß es auf der Webseite.

Die Art Basel Paris zählt zu den bedeutenden internationalen Kunstmessen. Schon am ersten VIP-Tag am Dienstag wurden Werke für Millionenbeträge verkauft. Aus Österreich sind diesmal sechs Galerien vertreten.