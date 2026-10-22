Fatale Ablenkung
Pornos am Handy: Frau rast in Stau und tötet Familienvater
Der tödliche Unfall ereignete sich am 12. Juni auf der Interstate 15 bei Levan im US-Bundesstaat Utah. Wegen einer Baustelle war der Verkehr nahezu zum Stillstand gekommen. Doch Christine Chao (44) aus Kalifornien soll die stehenden beziehungsweise langsam fahrenden Fahrzeuge vor ihr nicht bemerkt haben.
Mit ihrem blauen Toyota RAV4 krachte sie ungebremst in einen weißen Mazda 3. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser gegen das Heck eines weiteren SUV geschleudert. Alle drei Fahrzeuge kamen von der Fahrbahn ab.
Pornoseite kurz vor dem Crash geöffnet
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Nach dem Unfall soll Chao gegenüber der Polizei ihre Schuld eingeräumt haben. Die Ermittler untersuchten ihr Handy und stellten laut Anklageschrift fest, dass sie weniger als zwei Minuten vor dem Zusammenstoß eine Pornoseite aufgerufen hatte.
Auch auf der Straße fanden die Ermittler keine Bremsspuren. Das deutet darauf hin, dass die 44-Jährige vor dem Aufprall nicht mehr gebremst hatte.
Familienvater stirbt im Krankenhaus
Im hinteren Bereich des Mazda saß Scott LaVar Lichfield (66). Bei dem Zusammenstoß erlitt er laut Medienberichten ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.
Besonders tragisch: Erst am Tag zuvor hatte Lichfield mit seiner Frau den 39. Hochzeitstag gefeiert. Er hinterlässt seine Ehefrau, fünf Kinder und Enkelkinder.
Lichfield engagierte sich auch in seiner Gemeinde: Er war als Finanzverwalter für drei Gemeinden tätig und unterrichtete als Sonntagsschullehrer Religion.
Anklage wegen fahrlässiger Tötung
Am Dienstag wurde Chao wegen fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr angeklagt. Eine erste Anhörung ist für den 17. November angesetzt. Laut dem US-Sender ABC4 wurde die Frau nicht festgenommen, sondern für die weiteren Gerichtstermine vorgeladen. Ein Polizeifoto von ihr wurde bislang nicht veröffentlicht.
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