Puppen-Festival: 8 Länder in Mistelbach

Unter dem Motto " 1000 GESICHTER " finden vom 21. bis 26. Oktober 2026 die 48. Internationalen Puppentheatertage in Mistelbach statt.

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Das Motto ist laut den Veranstaltern "ein Versuch, die inhaltliche und optische Vielfalt unseres Metiers einmal in Worte zu fassen." Das generationsübergreifende Programm legt dieses Jahr einen besonderen Fokus auf die vielen Gesichter der Figur Kasperl.

Für Erwachsene wird unter anderem das Stück "THE DARK TRULLALA – Alptraum einer Puppenspielerin" präsentiert – eine Inszenierung, in der es darum geht, "wenn Kasper die Führung über seine Puppenspielerin übernimmt".

22 Theatergruppen aus acht Ländern

Zur Eröffnung wird zudem das Kurzstück "DIE MACHT DER MÜTZE" gezeigt. Kinder dürfen sich auf gleich vier Kasperl-Bühnen sowie das türkische Schattentheater mit der Kasperl-ähnlichen Figur Karagöz freuen. Insgesamt bringen 22 Theatergruppen aus acht Ländern 34 vielfältige Inszenierungen für alle Altersklassen (bereits ab 2 Jahren) auf die Bühnen des Stadtsaals und Barockschlössls.

Am Nationalfeiertag (26. Oktober) lockt das beliebte "MiMiS PUPPENSPIELFEST", das mit nur einem Eintritt für die ganze Familie acht internationale Kurzstücke, Gastronomie und eine Bastelstation bietet. Umrahmt wird das Festival durch Tradition und lokale Kooperationen: Schüler des BORG Mistelbach zeigen die Ausstellung " 1000 GESICHTER " mit 1000 Linoldrucken. Gemeinsam mit Schülern der BAfEP wird das Stück "DIE WÜNSCHEPFÜTZE" inszeniert. Zudem zelebriert ein eigener "Puppenspielerwein 2026" (ein Welschriesling der Landwirtschaftlichen Fachschule) die regionale Weinkultur des Weinviertels.