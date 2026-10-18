Jubiläum in Wien
The FreeMenSingers feiern 20 Jahre und neues Album
Wenn heute noch drei Männer mit drei Gitarren und dreistimmigem Gesang auf der Bühne stehen und den Geist der großen Gitarren-Pop-Rock-Ära wiederaufleben lassen, dann sind es The FreeMenSingers. Das haben Andie Gabauer (Gesang, Akustikgitarre), Didi Baumgartner (Gesang, E-Gitarre) und Werner Eichhorn (Gesang, Akustikgitarre) im ausverkauften Konzert im Wiener CasaNova wieder einmal bewiesen.
Doppelte Feier im CasaNova
Gründe zum Feiern gab es für das Musiker-Trio gleich zweifach. Neben dem 20-jährigen Bestehen der Band präsentierten die Musiker ihr drittes Album mit dem Titel "Oh My God", das in Form einer Vinylplatte erscheint. Die Band blickt damit auf zwei Jahrzehnte gemeinsamer Musikgeschichte zurück.
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Prominente Gäste feierten mit
Unter den anwesenden Gästen im Wiener Veranstaltungsort befanden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten. Mit dabei waren Ex-Skirennläuferin Lizz Görgl, Sängerin Anna Fay, die Sänger Louie Austen und Thomas Parzer, Ö3-Moderator Norbert Ivanek, Musikproduzent Gery Moder, Alkbottle-Bassist Marco Billiani, CasaNova-Boss Harri Diem sowie Musikmanager Mario Rossori mit Freundin Renate Gabriel.
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