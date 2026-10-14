Ratten-Alarm: Nager machen Margareten unsicher

Im Barbara-Prammer-Park beim Wiener Naschmarkt sorgt eine Rattenplage für Unmut unter Anrainern und Passanten. Experten geben Müllsündern die Schuld dafür.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer dieser Tage entlang des Naschmarkts im 5. Bezirk spaziert, denkt wohl an Marktstandln, Straßenkunst oder einen herbstlichen Parkbesuch. Doch genau dort lauert eine böse Überraschung: Wie in einem auf orf.at hochgeladenen Video zu sehen ist, huschen zahlreiche Ratten über die Grünfläche im Barbara-Prammer-Park - vorbei an Passanten hin zum Kinderspielplatz.

Für die Schädlingsbekämpfung der Wirtschaftskammer Wien ist dieser Zustand kein Wunder: Rund um den Naschmarkt häufen sich Tag für Tag Lebensmittelreste, darüber hinaus gibt es in der Gegend mehrere Baustellen. Werden Speisereste derart achtlos auf den Boden geworfen, statt im Mistkübel zu landen, wird den Nagern quasi ein gedeckter Tisch geboten.

Die Stadt Wien gibt indessen Entwarnung: Von einer stadtweiten Rattenplage könne derzeit keine Rede sein. "Aus laufenden Rückmeldungen und Gutachten geht keine flächendeckende Erhöhung der Rattenpopulation in der Stadt hervor", so der Gesundheitsdienst der Stadt (MA 15) gegenüber dem ORF. Dennoch will die für den Barbara-Prammer-Park zuständige MA 28 (Abteilung für Straßenverwaltung und Straßenbau) die Lage genau prüfen und im betroffenen Areal Fallen aufstellen.