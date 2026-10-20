Rundfunkanstalt auf Sparkurs: Kein BBC Scotland mehr im TV

Die BBC setzt ihren Sparkurs fort.

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Wie die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in Großbritannien mitteilte, soll aus Kostengründen im kommenden Frühjahr das lineare Angebot von BBC Scotland, BBC Three und dem Radiosender BBC Radio 4 Extra wegfallen. Zudem sollen Dutzende Jobs gestrichen werden. In der Mediathek sollen viele Inhalte der bald abgeschalteten Kanäle jedoch weiter verfügbar bleiben, wie es hieß.

"Wir müssen dafür sorgen, dass jedes Pfund einen größeren Mehrwert für die Zuschauer bringt, während wir mit dem unmittelbaren Kostendruck zurechtkommen und die BBC für eine sich verändernde Welt neu erfinden müssen. Wir alle wissen, dass das harte Entscheidungen erfordert", sagte BBC-Generaldirektor Matt Brittin.

Die Kürzung beim TV-Angebot ist Teil eines größeren Sparprogramms. Ziel ist es, bis 2028 die Ausgaben um zehn Prozent zu senken. Das entspricht den Angaben zufolge 500 Millionen Pfund (596 Millionen Euro).