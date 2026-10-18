Saudis müssen wegen Attacken ins Home Office

"Bitte sehen Sie davon ab, im Augenblick die Büroräume zu nutzen"

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Aufregung in der Hauptstadt Riad. Weil die Huthi-Miliz den dortigen Flughafen immer wieder mit Attacken überziehen, heißt es in einem berühmten Wahrzeichen jetzt Homeoffice.

Shoppingcenter bleibt aber offen

Das gigantische Kingdom Centre, Wahrzeichen der Hauptstadt Riad, schickt alle Büro-Mitarbeiter ins Homeoffice. "Bitte sehen Sie davon ab, im Augenblick die Büroräume zu nutzen", heißt es in einer dringenden E-Mail der Verwaltung, die den Angestellten vorliegt.

Die Chef-Etagen und Büros in dem 99-Stockwerke hohen Gebäude – darunter auch das Regionalbüro des Internationalen Währungsfonds (IWF) – bleiben ab sofort leer.

Während aber oben gähnende Leere herrscht, geht das Shoppen unten dennoch weiter: Das Einkaufszentrum am Fuße des Wolkenkratzers hat trotz der Attacken weiterhin geöffnet.