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Führungswechsel

Schicker übernimmt das Ruder bei der DDSG

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Personenschiff MS Austria fährt auf der Donau vor Dürnstein, im Hintergrund Berge und Kirche.
© Brandner Schifffahrt
Die DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH erhält eine neue Geschäftsführerin: Susanne Schicker übernimmt ab 1. Februar 2027 die Leitung von Österreichs größtem  Binnenschifffahrtsunternehmen.
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Die frühere Wiener Stadtschulratspräsidentin Susanne Schicker wird neue Geschäftsführerin der DDSG Blue Danube Schifffahrt GmbH. Sie entert ab Februar 2027 die Kommandobrücke des gemeinsamen Unternehmens der Wien Holding und des Verkehrsbüros, wie die Holding am Donnerstag mitteilte. Schicker tritt die Nachfolge von Wolfgang Fischer an, der in Pension geht. Zweiter Geschäftsführer ist weiter Johannes Kammerer.

Die Bestellung erfolgte nach einem Auswahlverfahren. Für dieses haben sich laut Wien Holding 13 Männer und elf Frauen beworben. Man freue sich, eine erfahrene Managerin für die Geschäftsführung gewonnen zu haben, betonte Wiens Finanzstadträtin Barbara Novak (SPÖ). Die DDSG Blue Danube verfügt über eine Flotte von neun Schiffen und bietet Linien- und Ausflugsreisen auf der Donau an.

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Susanne Schicker folgt im Februar 2027 auf Wolfgang Fischer. © Privat

Susanne Schicker hat zuletzt die Stabstelle Wissenschaft, Bildung, Kultur und Tourismus (WBKT) für das Otto Wagner Areal geleitet. Zuvor war sie von 2018 bis 2022 für die Leitung und Gesamtkoordination des Jahresfestivals "Wien Beethoven 2020" verantwortlich. Von 2001 bis 2015 stand sie - noch unter ihrem früheren Namen Brandsteidl - an der Spitze des Wiener Stadtschulrats.

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