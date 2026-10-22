Schlümpfe erobern ab sofort Traiskirchen

Comic-Dorf soll physisch erlebbar werden und Bildung und Spaß kombinieren - Pforten öffnen nach Grand Opening offiziell am Samstag

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Mit einem rund 4.000 Quadratmeter großen Areal wartet die Schlumpfwelt Traiskirchen in Niederösterreich auf. Das berühmte Comic-Dorf soll im Bezirk Baden im Indoor-Erlebnispark greifbar werden und Bildung und Spaß kombinieren, so der Plan. Am Donnerstag erfolgte pünktlich zum 68. Geburtstag der Schlümpfe das Grand Opening, ab Samstag können sich Besucher vom Erlebnis überzeugen.

Schlumpfwelt Traiskirchen © Schlumpfwelt Traiskirchen / René Brunhölzl

Entstanden ist in Traiskirchen in den vergangenen Monaten die laut Organisatoren erste eigenständige Schlumpfwelt Europas. Besucher und vor allem Kinder sollen dabei auch zum Mitmachen animiert werden: "Im sechs Meter hohen Schlaubaum erkunden sie den Waldkreislauf, während am Schlumpfstrand echtes Teamwork gefragt ist, um gemeinsam ein Floß über den Teich zu steuern", hieß es in einer Aussendung. An interaktiven Tischen der Wasserwerkstatt sollen zudem physikalische Prinzipien wie Strömung und Druck spielerisch begreifbar gemacht werden.

Schlumpfwelt Traiskirchen © Schlumpfwelt Traiskirchen / René Brunhölzl

Angeboten werden in Summe 15 interaktive Attraktionen. Dazu zählen u.a. auch ein mysteriöses Gargamelhaus und ein sogenannter Wolkenflitzer. Geschaffen werden soll in Summe ein Freizeiterlebnis, das Generationen an Schlumpf-Fans verbindet.

Schlumpfwelt Traiskirchen © Schlumpfwelt Traiskirchen / René Brunhölzl

Passion von Initiator als Grundlage für Projekt

Hinter dem Projekt steht laut einer Aussendung vom Donnerstag die langjährige Passion von Initiator und Geschäftsführer Marco Chyba, selbst Besitzer einer Sammlung von mehr als 15.000 Schlumpf-Exemplaren. "Was ursprünglich als reine Museumsausstellung geplant war, ist förmlich explodiert: Aus 500 Quadratmetern wurden 4.000 Quadratmeter pures Schlumpf-Abenteuer", hielt Chyba fest.