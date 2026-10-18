Es hört nicht mehr auf
Schon wieder Erdbeben in Tirol
Schon wieder ein Beben: In der Nacht auf Sonntag wurden die Menschen im Raum Innsbruck unsanft aus dem Schlaf gerissen.
Diesmal zitterte die Erde um 3.33 Uhr besonders spürbar bei Sistrans südöstlich der Landeshauptstadt. Mit einer Stärke von 1,9 war der Stoß zwar kein riesiges Beben, aber viele Anwohner bekamen es trotzdem mit.
Auch interessant
Das Rätsel um die Tiroler Erdbeben-Serie
Das nächtliche Zittern ist kein Einzelfall, sondern das nächste Kapitel einer Serie. Seit Anfang August kommt die Region Innsbruck/Hall einfach nicht mehr zur Ruhe.
Hier sind die heftigsten Erschütterungen der letzten Wochen:
26. September: Der bisherige Höhepunkt mit einer Stärke von 3,8.
7. Oktober: Nur kurz danach wackelte die Erde wieder heftig mit 3,7.
9. Oktober: Ein weiterer Spürbar-Stoß der Stärke 3,1.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden