Schon wieder Erdbeben in Tirol

Erneut leichtes Erdbeben in Tirol: Die Serie kommt nicht mehr zur Ruhe.

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Schon wieder ein Beben: In der Nacht auf Sonntag wurden die Menschen im Raum Innsbruck unsanft aus dem Schlaf gerissen.

Diesmal zitterte die Erde um 3.33 Uhr besonders spürbar bei Sistrans südöstlich der Landeshauptstadt. Mit einer Stärke von 1,9 war der Stoß zwar kein riesiges Beben, aber viele Anwohner bekamen es trotzdem mit.

Das Rätsel um die Tiroler Erdbeben-Serie

Das nächtliche Zittern ist kein Einzelfall, sondern das nächste Kapitel einer Serie. Seit Anfang August kommt die Region Innsbruck/Hall einfach nicht mehr zur Ruhe.

Hier sind die heftigsten Erschütterungen der letzten Wochen:

26. September: Der bisherige Höhepunkt mit einer Stärke von 3,8.

7. Oktober: Nur kurz danach wackelte die Erde wieder heftig mit 3,7.

9. Oktober: Ein weiterer Spürbar-Stoß der Stärke 3,1.