Schwarz-roter Streit um Ganztagsschule

Pünktlich zum Schulbeginn steht das österreichische Bildungssystem im Fokus: Die Bildungssprecher Nico Marchetti (ÖVP) und Heinrich Himmer (SPÖ) diskutierten im ZIB2-Studio über drängende Probleme der Schulen.

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Zum Auftakt des Schuljahres trafen Nico Marchetti, der Bildungssprecher der ÖVP, und Heinrich Himmer, der Bildungssprecher der SPÖ, im ZIB2-Studio aufeinander.

Heinrich Himmer von der SPÖ. © APA/GEORG HOCHMUTH

Anlass für das schwarz-rote Duell war der Schulbeginn in Österreich.

Lücken im österreichischen Bildungssystem

Einen Schwerpunkt der Diskussion bildete die "vererbte Bildung". Außerdem wurden die bestehenden Lücken im österreichischen Bildungssystem sowie die Notwendigkeit von Verbesserungen für die Schülerinnen und Schüler beleuchtet.

Das PISA-Debakel

Neben den systemischen Schwachstellen kamen auch die schlechten PISA-Ergebnisse zur Sprache.

Streit um Ganztagsschule

Marchetti forderte Deutschkenntnisse ab Beginn der Schulkarriere ein. Himmer hingegen plädierte für eine längere gemeinsame Lernzeit in der Schule und generelle Ganztagsschulen. Marchetti erteilte der pauschalen Ganztagsschule eine Absage: "Der Staat kann das Elternhaus nicht ersetzen".

"Ideologische Ganztagsschul-Debatte"

Es solle aus ÖVP-Sicht ein Angebot geben, aber keine Verpflichtung. Dem hielt SPÖ-Himmer entgegen: "Wir wollen, dass alle Kinder schlau werden". Einigkeit konnten die Koalitionspartner im ORF-Studio in dieser Frage nicht herstellen. Marchetti kritisierte eine "ideologische Ganztagsschul-Debatte".

Kürzere Ferien?

In Sachen Ferien und der Frage, soll es eine Verkürzung der Ferien geben, zeigte sich Marchetti offen für eine Debatte: "Nicht reflexartig Nein sagen". Für die SPÖ sei das nur vorstellbar, wenn das Ganztagsangebot ausgebaut werde.