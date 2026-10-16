Sechs Wochen Wetterprognose wird endlich wahr

KI-Hammer: Forscher erzielten einen epochalen Durchbruch in der Wetterprognose.

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Bisher war es Kaffeesatzlesen, mehr als ein paar Tage das Wetter vorherzusagen. Doch damit ist nun offenbar Schluss.

KI lernt aus den Fehlern der Forscher

Mit einem brandneuen KI-Verfahren aus der Schmiede des MIT und von Microsoft soll es ab jetzt möglich sein, dass Wetter bis zu sechs Wochen vorherzusagen. Der Trick dabei: Die KI lernt aus den Fehlern der Forscher.

Die KI verhält sich dabei wie ein Super-Gehirn, das die Wetterberichte der Vergangenheit genau durchscannt.

Dabei wurden die Berichte seit 2016 durchgebüffelt, die künstliche Intelligenz glich dann ab, wer recht hatte und wer nicht.

Das Ergebnis: Bekommt die KI die aktuelle 6-Wochen-Prognose der Wetterdienste, vermeidet sie diese Fehler im Voraus einfach.

Sensation für Landwirtschaft und Katastrophenschutz

Die Ergebnisse sind eine Sensation für den Katastrophenschutz, die Landwirtschaft und die Energiekrise: Die Treffsicherheit für Regen und Temperatur schoss im Test teilweise um das Dreifache nach oben.