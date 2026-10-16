Sensation
Sechs Wochen Wetterprognose wird endlich wahr
Bisher war es Kaffeesatzlesen, mehr als ein paar Tage das Wetter vorherzusagen. Doch damit ist nun offenbar Schluss.
KI lernt aus den Fehlern der Forscher
Mit einem brandneuen KI-Verfahren aus der Schmiede des MIT und von Microsoft soll es ab jetzt möglich sein, dass Wetter bis zu sechs Wochen vorherzusagen. Der Trick dabei: Die KI lernt aus den Fehlern der Forscher.
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Die KI verhält sich dabei wie ein Super-Gehirn, das die Wetterberichte der Vergangenheit genau durchscannt.
Dabei wurden die Berichte seit 2016 durchgebüffelt, die künstliche Intelligenz glich dann ab, wer recht hatte und wer nicht.
Das Ergebnis: Bekommt die KI die aktuelle 6-Wochen-Prognose der Wetterdienste, vermeidet sie diese Fehler im Voraus einfach.
Sensation für Landwirtschaft und Katastrophenschutz
Die Ergebnisse sind eine Sensation für den Katastrophenschutz, die Landwirtschaft und die Energiekrise: Die Treffsicherheit für Regen und Temperatur schoss im Test teilweise um das Dreifache nach oben.
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