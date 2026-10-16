SO krass sind die Ernteausfälle dieses Jahr

Glühende Sonne und die extreme Trockenheit haben Österreichs Obst- und Gemüsefelder arg zugerichtet.

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Jetzt schlagen die Landwirtschaftskammer und die Branchen-Retter (ÖBOG) Alarm: Es drohen brutale Ernteausfälle von bis zu 40 Prozent beim Gemüse und rund 30 Prozent beim Obst.

Chinakohl und Kraut zur Hälfte kaputt

Im Obstbau werde mit rund 30 Prozent weniger Ernte gerechnet, im Gemüsebau werde das Minus durchschnittlich bei 40 Prozent liegen, hieß es von der Landwirtschaftskammer und dem Branchenverband für Obst und Gemüse (ÖBOG) heute gegenüber der APA.

Bei Chinakohl und Kraut ist mancherorts sogar die Hälfte der gesamten Ernte futsch – bis zu 50 Prozent Verlust.

Massiver Einbruch: In der Steiermark und ganz Österreich hängen heuer rund 35 Prozent weniger Äpfel an den Bäumen als im Vorjahr.

Bei Gurken, Paprika und Melanzani seien die hitzebedingten Ausfälle im Herbst teils ausgeglichen worden. Doch im Glashaus wurde es zu heiß: Bei über 30 Grad stellten Paradeiser einfach das Wachstum ein.