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Ab Hof Vorbestellung

So viel kostet heuer ein Martini-Gansl zum Selbstbraten

Festlich gedeckter Tisch mit gebratener Gans, Rotkohl, Knödel und Dekoration.
© Getty Images
Zum Auftakt der diesjährigen Gansl-Saison rund um den Martinitag am 11. November grasen rund 30.000 Weidegänse grasen  auf Oberösterreichs Weiden, und der Eigenversorgungsgrad mit heimischen Gänsen liegt trotz eines leichten Produktionsrückgangs bei rund 34 Prozent.
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"Das Projekt Österreichische Weidegans, das 1992 im Mühlviertel ins Leben gerufen wurde, hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt", sagt Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Mittlerweile ziehen rund 250 Mitgliedsbetriebe jährlich etwa 50.000 Weidegänse österreichweit auf und bringen sie direkt in die Vermarktung. Je nach Region werden konventionell gehaltene, frische Gänse heuer ab Hof zu Preisen zwischen 14 und 16 Euro pro Kilogramm angeboten.

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