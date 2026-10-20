Sportland NÖ: DAS sind unsere Besten

Goldregen in der Campus Hall Krems: Niederösterreich feiert seine Sportstars. Katharina Huber und Benjamin Karl holen die Krone, Bad Vöslau schreibt Handball-Geschichte.

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Bei der Sportlounge 2026 stand Krems am Montagabend im Zeichen von Olympia-Gold, historischen Meistertiteln und großen Nachwuchshoffnungen. Gastgeber und Sportreferent Udo Landbauer (FPÖ) ehrte die Besten des Jahres.

Junge Gewinner. © Redhift Media

Bei den Frauen siegt Skirennläuferin Katharina Huber. Die 31-Jährige aus St. Georgen am Reith holte in Cortina gemeinsam mit Ariane Rädler Gold in der Team-Kombination. Es ist ihre erste Auszeichnung dieser Art. In der Endauswahl lässt sie Marathonläuferin Julia Mayer und Bobpilotin Katrin Beierl hinter sich.

Der siegreiche Snowboarder Benjamin Karl. © Redshift Media

Karl, der Goldfuchs

Bei den Männern führt kein Weg an Snowboarder Benjamin Karl vorbei. Der Wilhelmsburger verteidigt in Mailand und Cortina seinen Olympiasieg von Peking im Parallel-Riesentorlauf und wird zum vierten Mal Sportler des Jahres. Snowboard-Crosser Jakob Dusek und Tennis-Ass Lucas Miedler müssen sich geschlagen geben.

Sein Erfolgsgeheimnis verrät Karl mit einem Augenzwinkern: Er war der einzige Starter im Feld, der schon Gold im Sack hatte. Das zweite Mal ist dann leichter.

Jags schreiben Geschichte

Mannschaft des Jahres ist Handballmeister Bad Vöslau. Nach 80 Jahren Vereinsgeschichte holen die „Jags” erstmals den Titel in der Handball Liga Austria. Sie gewinnen die Finalserie ohne Niederlage und feiern 14 Siege in Folge. Auch für Trainer Sebastia Salvat ist die Auszeichnung eine Premiere. Dahinter folgen Hypo Niederösterreich und Duchess Klosterneuburg.

Para-Skirennläuferin Veronika Aigner aus Gloggnitz gewinnt zum dritten Mal in Folge. Mit vier Goldmedaillen und einmal Silber lässt sie Para-Schwimmer Andreas Ernhofer und ihren Bruder Johannes hinter sich. Jetzt gönnt sie sich eine Winterpause und genießt die Weihnachtszeit. Nächstes Jahr will sie noch stärker zurückkommen.

Jung, schnell, engagiert

Nachwuchssportlerin des Jahres ist Tischtennis-Talent Nina Skerbinz. Die 16-Jährige aus Markgrafneusiedl gilt als größte Hoffnung des heimischen Tischtennissports und holte heuer ihren ersten Staatsmeistertitel in der allgemeinen Klasse.

Den „Sportheld des Jahres” wählt das Publikum: Werner Gratzer, ehrenamtlicher U12-Trainer beim SV Sooß. Wer ihn nominiert hat, fand er erst spät heraus. Seine Tochter verriet sich selbst.

LH-Stellvertreter Udo Landbauer und Werner Gratzer © Redshift Media

Melzer wird Legende

Zum Abschluss ehrt das Land Tennisikone Jürgen Melzer als Sportlegende des Jahres. Der Davis-Cup-Kapitän aus Deutsch-Wagram holte drei Grand-Slam-Titel im Doppel und Mixed sowie fünf Turniersiege im Einzel. Seine Handabdrücke werden auf einer Legendenplatte im Zugangsbereich des Sportzentrums Niederösterreich in St. Pölten verewigt.

Landbauer würdigt die Erfolge als Beweis für die Vielfalt und Qualität des Sportlandes und als Antrieb, noch mehr Menschen für Bewegung zu begeistern.