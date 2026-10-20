Blessur in Wade
Verletzungsschock: Bittere Diagnose für David Alaba
David Alaba wird Udinese vorerst nicht zur Verfügung stehen. Wie die "Gazzetta dello Sport" am Dienstag berichtete, fällt Österreichs Teamkapitän aufgrund einer Muskelverletzung zumindest zehn Tage aus. Der 34-Jährige zog sich die Blessur in der Wade demnach beim 0:3 gegen Lecce zu. Bei der Partie wurde Alaba zur Pause ausgetauscht.
Auch interessant
Udineses Trainer Kosta Runjaic hatte die Auswechslung als Vorsichtsmaßnahme begründet. Alaba bestritt gegen Lecce seinen ersten Startelf-Einsatz für seinen neuen Club. Nach der fünften Niederlage in Folge steht Runjaic unter Druck. Die nächste Aufgabe ist keine leichte: Am Sonntag trifft Udinese zu Hause auf Milan.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden