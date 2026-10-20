Verletzungsschock: Bittere Diagnose für David Alaba

ÖFB-Kapitän erlitt im Spiel gegen Lecce eine Blessur

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David Alaba wird Udinese vorerst nicht zur Verfügung stehen. Wie die "Gazzetta dello Sport" am Dienstag berichtete, fällt Österreichs Teamkapitän aufgrund einer Muskelverletzung zumindest zehn Tage aus. Der 34-Jährige zog sich die Blessur in der Wade demnach beim 0:3 gegen Lecce zu. Bei der Partie wurde Alaba zur Pause ausgetauscht.

Udineses Trainer Kosta Runjaic hatte die Auswechslung als Vorsichtsmaßnahme begründet. Alaba bestritt gegen Lecce seinen ersten Startelf-Einsatz für seinen neuen Club. Nach der fünften Niederlage in Folge steht Runjaic unter Druck. Die nächste Aufgabe ist keine leichte: Am Sonntag trifft Udinese zu Hause auf Milan.