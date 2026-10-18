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Steckt Russland hinter diesem Anschlag?

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Hand hält ein Smartphone mit Starlink-Logo vor einer grafischen Darstellung der Erde.
© IMAGO/NurPhoto
Eine wichtige Starlink-Anlage hätte in Flammen aufgehen sollen, die Spuren führen nach Russland.
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Eskalation im Osten: Eine Starlink-Anlage in Litauen wurde Opfer eines feigen Brandanschlages. Litauens Regierungschef stellt klar, was das bedeutet.

Brandanschlag vereitelt

Ministerpräsident Sinkevičius berichtete vom Versuch, "Satellitenantennen und eine Steuereinheit in Brand zu setzen". Brandflüssigkeiten sowie Behälter mit einem Fassungsvermögen von drei bis zehn Litern wurden entdeckt. Rechtzeitig, die Täter sind auf der Flucht und konnten nicht viel ausrichten.

Für Litauens Regierungschef Mindaugas Sinkevičius gibt es keinen Zweifel: „Es ist die russische Seite", sagte er im Radio.

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Putin führt einen Hybrid-Krieg gegen die NATO: Erst vor wenigen Tagen brannte in Polen eine Starlink-Bodenstation – Warschau verdächtigt Putins Geheimdienste. Auch in Bulgarien wurden Starlink-Anlagen skrupellos angezündet.

Die Ukraine brauch das Programm von Tech-Milliardär Elon Musk dringend: Das Satelliten-Netzwerk sicher die Kommunikation und ermöglicht einen Überblick über das Schlachtfeld ohne den die Ukraine de facto blind wäre.

Die Ukrainehat weiterhin Zugriff auf Starlink, allerdings gibt es nach den aktuellen Streitigkeiten massive technische und politische Einschränkungen...

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