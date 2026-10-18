Starlink
Steckt Russland hinter diesem Anschlag?
Eskalation im Osten: Eine Starlink-Anlage in Litauen wurde Opfer eines feigen Brandanschlages. Litauens Regierungschef stellt klar, was das bedeutet.
Brandanschlag vereitelt
Ministerpräsident Sinkevičius berichtete vom Versuch, "Satellitenantennen und eine Steuereinheit in Brand zu setzen". Brandflüssigkeiten sowie Behälter mit einem Fassungsvermögen von drei bis zehn Litern wurden entdeckt. Rechtzeitig, die Täter sind auf der Flucht und konnten nicht viel ausrichten.
Für Litauens Regierungschef Mindaugas Sinkevičius gibt es keinen Zweifel: „Es ist die russische Seite", sagte er im Radio.
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