oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Wahlen

Korruptionsalarm: Trump plant Krypto-Dinner

Mann mit roter "USA"-Kappe und dunklem Blazer bei Nacht im Freien.
© APA/AFP/ALEX WROBLEWSKI
US-Präsident Donald Trump lädt am 22. November die größten Besitzer seiner hauseigenen Meme-Kryptowährung zu einem exklusiven Gala-Dinner in seinen Golfklub bei Washington ein.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Gala im renommierten Trump National Golf Club nahe der Bundeshauptstadt Washington verspricht den 185 größten Haltern des sogenannten $TRUMP-Tokens direkten Zugang zum mächtigsten Mann der Welt.

Eine detaillierte Datenanalyse zeigt, dass mehr als die Hälfte der führenden Käufer ihre Gelder über ausländische Krypto-Börsen abwickeln, was massive ethische Bedenken über verdeckte Einflussnahme aus dem Ausland aufwirft.

Auch interessant

Ukraine-Krieg: USA geben Geheimdienst-Daten frei

Kult-Regisseur Tarantino fertig mit Drehbuch für seinen letzten Film

Diese Kollagen-Kapseln von Glow25® stehen auf meiner Wunschliste

Für Donald Trump erweist sich das Krypto-Geschäft während seiner zweiten Amtszeit als gigantische Einnahmequelle. Offiziellen Offenlegungsberichten zufolge strich der US-Präsident im vergangenen Jahr mindestens 635 Millionen Dollar an Lizenzgebühren für den $TRUMP-Token ein. Da eine Tochtergesellschaft der Trump Organization bei jedem Handelstransfer prozentual mitverdient, summierten sich seine Krypto-Erträge zuletzt auf über 1,4 Milliarden Dollar. Zudem halten das Partnerunternehmen CIC Digital LLC und Fight Fight Fight gemeinsam 80 Prozent der gesamten Token-Menge.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mann macht Vermögen mit illegalen TV-Sticks

Lässige "Ludermode" jetzt in Wien

Wolfsburg wirft Trainer Kovac raus

"Mörtels Freuden-Haus"

ORF-Kultmoderator trauert um seinen Vater

Israel vor Wahlen: Sorge um Sicherheit

Drei Verletzte durch Schüsse in Dänemark

Ukraine-Krieg: USA geben Geheimdienst-Daten frei

Steckt Russland hinter diesem Anschlag?

Korruptionsalarm: Trump plant Krypto-Dinner