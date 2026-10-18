Korruptionsalarm: Trump plant Krypto-Dinner

US-Präsident Donald Trump lädt am 22. November die größten Besitzer seiner hauseigenen Meme-Kryptowährung zu einem exklusiven Gala-Dinner in seinen Golfklub bei Washington ein.

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Die Gala im renommierten Trump National Golf Club nahe der Bundeshauptstadt Washington verspricht den 185 größten Haltern des sogenannten $TRUMP-Tokens direkten Zugang zum mächtigsten Mann der Welt.

Eine detaillierte Datenanalyse zeigt, dass mehr als die Hälfte der führenden Käufer ihre Gelder über ausländische Krypto-Börsen abwickeln, was massive ethische Bedenken über verdeckte Einflussnahme aus dem Ausland aufwirft.

Für Donald Trump erweist sich das Krypto-Geschäft während seiner zweiten Amtszeit als gigantische Einnahmequelle. Offiziellen Offenlegungsberichten zufolge strich der US-Präsident im vergangenen Jahr mindestens 635 Millionen Dollar an Lizenzgebühren für den $TRUMP-Token ein. Da eine Tochtergesellschaft der Trump Organization bei jedem Handelstransfer prozentual mitverdient, summierten sich seine Krypto-Erträge zuletzt auf über 1,4 Milliarden Dollar. Zudem halten das Partnerunternehmen CIC Digital LLC und Fight Fight Fight gemeinsam 80 Prozent der gesamten Token-Menge.