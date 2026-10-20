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Kanzler-Ansage

Stocker: Frankreich-Krawalle "müssen uns eine Warnung sein"

Richard Schmid
von
Ein Mann im Anzug sitzt vor österreichischen und EU-Flaggen in einem hellen Raum.
© APA/GEORG HOCHMUTH
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reagiert auf die Ausschreitungen in Frankreich.
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„Die brutalen Ausschreitungen und Plünderungen in Frankreich müssen uns eine Warnung sein", reagiert Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) gegenüber oe24 auf die schweren Krawalle vom Wochenende.

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In Österreich werde die Polizei jedenfalls sicherstellen, dass so etwas nicht passiere, verspricht der Kanzler. "Wenn auch in Österreich in den nächsten Tagen Protestaktionen stattfinden, wird die Polizei sicherstellen, dass diese Demonstrationen friedlich verlaufen", so Stocker. Denn: "Wir gehen in Österreich anders miteinander um, wir haben in Österreich eine andere Diskussionskultur – eine, bei der man aufeinander zugeht und das Gespräch sucht."

Staatsfeindliche Aktivitäten unterbinden

Staatsfeindliche Aktivitäten von Islamisten und Linksextremen, die sich unter die Demo-Teilnehmer mischen, müssen unterbunden werden, erklärt Stocker. Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sowie die Bundespolizei würden das sicherstellen.

Wie von oe24 berichtet, kam es am Wochenende in Frankreich zu heftigen Ausschreitungen. In Paris und anderen Städten wurden Ausgangssperren verhängt. Am Samstag werden neue Proteste erwartet.

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