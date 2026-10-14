oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Freie Fahrt

Taffabrücke in Horn wieder für den Verkehr freigegeben

Wieder befahrbar.
© Horn
Die Instandsetzungsarbeiten an der Taffabrücke im Zuge der B 34 in Horn sind planmäßig abgeschlossen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Bauarbeiten begannen im August und dauerten sieben Wochen. Sie konnten wie vorgesehen kürzlich offiziell beendet werden. Mit der Ausführung war die HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. beauftragt. Die Gesamtbaukosten von rund 310.000 Euro trägt zur Gänze das Land Niederösterreich.

Die in die Jahre gekommene Taffabrücke hatte bereits erhebliche Zeitschäden aufgewiesen. Zudem entsprachen einzelne Bauteile nicht mehr den heutigen Standards. Um weitere Schäden an der Bausubstanz zu verhindern und auch künftig einen sicheren, reibungslosen Verkehrsfluss zu gewährleisten, veranlassten der NÖ Straßendienst, die Abteilung Brückenbau und die Straßenbauabteilung Waidhofen an der Thaya, eine umfassende Instandsetzung des Brückenobjekts und der angrenzenden Asphaltbereiche.

Bei dem einfeldrigen Brückenobjekt mit einer Stützweite von 16 Metern wurden der Fahrbahnbelag, die Übergangskonstruktion sowie die angrenzenden Asphalttrag- und Deckschichten erneuert. Während der Arbeiten wurde der Verkehr entsprechend einem im Vorfeld ausgearbeiteten Verkehrskonzept umgeleitet.

Auch interessant

Tanz der Vampire feiert Comeback im Ronacher

So treibt jetzt der Iran die Ölpreise nach oben

Regierung unterzeichnet "Made in Europe Deklaration"

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hackathon: Sieben Ideen für NÖ

Ardo-Aus: Alarm im Marchfeld

Dürre-Drama im Waldviertel

Foto-Oscar für Baden

Bomben-Gefahr im Föhrenwald

Taffabrücke in Horn wieder für den Verkehr freigegeben

Pyro-Razzia an der Grenze

Schienenersatz auf der Mariazellerbahn

Mariazellerbahn fährt fast drei Wochen nicht

Erntedank im Landhauskeller