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Ab Herbst 2027

Tanz der Vampire feiert Comeback im Ronacher

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Zwei Personen tanzen im Nebel auf dunkler Bühne bei Tanz der Vampire im Ronacher.
© Vereinigte Bühnen Wien GmbH
Kaum ein Musical fasziniert die Menschen so wie Tanz der Vampire. Ab Herbst 2027 kehrt das VBW-Kultmusical in einer überarbeiteten Neuproduktion zurück ans Wiener Ronacher – mystischer, düsterer und unheimlicher als je zuvor.
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Das Ronacher setzt im kommenden Jahr auf einen Dauerbrenner: Die Musicalstätte der Vereinigten Bühnen Wien (VBW) zeigt ab Herbst 2027 "Tanz der Vampire" und holt damit eine seiner erfolgreichsten Eigenproduktionen in einer überarbeiteten Version zurück auf die Bühne, wie Intendant Christian Struppeck am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgab. Die Premiere ist für September geplant, Cast und Team werden kommendes Frühjahr vorgestellt. Der Vorverkauf ist bereits eröffnet.

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"Mystischer, düsterer und unheimlicher als je zuvor", verspricht der VBW-Musicalchef mit Blick auf das Kultstück, das aufgrund der "großen Publikumsnachfrage" an das Haus zurückkehrt. Seit seiner Uraufführung 1997 - damals im Raimund Theater - haben laut Vereinigten Bühnen rund elf Mio. Besucherinnen und Besucher in 15 Ländern und 13 Sprachen die auf Roman Polanskis gleichnamigem Film basierende Geschichte gesehen. Schon 2009 und 2017 erweckten die VBW die Blutsauger wieder zum Leben. Die angekündigte Neufassung ist also schon die vierte.

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