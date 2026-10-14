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Am Freitag in Wien

Tanzen statt sitzen: Bim wird zur Kinderdisco

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Junge drückt den Taster an einer Straßenbahn, im Hintergrund stehen zwei Erwachsene.
© Wiener Linien
Einsteigen, Musik aufdrehen und shaken! Am Freitag verwandeln die Wiener Linien gemeinsam mit dem KidsKlub eine Straßenbahn in eine rollende Kinderdisco.
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Still sitzen? Nein, diesmal wird getanzt! Am Freitag, den 16. Oktober, werden die Sitzplätze und Haltestangen einer Wiener Straßenbahn zur Kulisse für ein ungewöhnliches Erlebnis. Gemeint ist die erste Wiener-Linien-Kinderdisco - ein Familienabenteuer mit cooler Musik und jeder Menge Spaß, das kleine Öffi-Fahrgäste so schnell wohl nicht vergessen werden. Damit auch ja kein Unfall passiert, ganz gleich welcher Art, sind alle 15 Minuten kurze Pipi-Pausen eingeplant.

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Empfohlen wird die einzigartige Veranstaltung für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. Wer neben Musik auch Lust auf Entdeckungen hat, kann eine Familienführung durch das Verkehrsmuseum Remise dazubuchen. Dabei geht es auf eine Reise durch 150 Jahre Wiener Verkehrsgeschichte. Das Museum in der Fruethstraße 2 im dritten Bezirk hat an diesem Tag exklusiv für Veranstaltungsbesucher geöffnet.

Familien können zwischen zwei Zeit-Slots wählen: Entweder startet die Kinderdisco von 15 bis 16:30 Uhr, gefolgt von der Museumsführung, oder sie entdecken zuerst das Museum und tanzen anschließend von 16:30 bis 18 Uhr. Der Einlass erfolgt ab 14:30 Uhr. Wichtig zu wissen: Kinder dürfen nur in Begleitung einer volljährigen Person mitfahren, die während der gesamten Veranstaltung die Aufsicht übernimmt.

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