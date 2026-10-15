Innovativ
Top-Architektur: Das sind NÖs beste Bauten
Die seit 1955 vergebene Auszeichnung würdigt innovative Architektur und den schonenden Umgang mit Ressourcen.
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Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betonte bei der Vergabe: "Vorbildlich bauen heißt für mich, Qualität, Leistbarkeit und Nachhaltigkeit zu vereinen. Unser Ziel sind lebenswerte Räume, die den Bedürfnissen der Menschen gerecht werden und zugleich verantwortungsvoll mit Grund und Boden sowie unseren Ressourcen umgehen."
Die Projekt-Sieger
Zu den prämierten Projekten gehören Wohnbauten wie eine Atrium-Reihenhausanlage in Langenlois, die ökologische Holzwohnbauanlage "MITTEn in GABLITZ" sowie das "HÄUSL" in Miesenbach, wo ein 200 Jahre altes Bauernhaus durch einen präzisen Sichtbeton-Zubau zukunftsfit gemacht wurde.
Sieger-Projekte 1
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© MW-Architekturfotografie
© Werner Jäger
© Hertha_Hurnaus
Im öffentlichen, kulturellen und gewerblichen Bereich überzeugten die behutsam sanierte ehemalige Synagoge in St. Pölten, das multifunktionale "Quartier Wolkersdorf", eine architektonisch sensible Aufbahrungshalle in Traismauer und das markante Betriebsrestaurant von Test-Fuchs in Groß Siegharts.
Sieger-Projekte 2
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© Pfoser ZT
© Schreyer David
© Andreas Balon
Zudem wurden der in die Landschaft integrierte ISTA-Kindergarten in Klosterneuburg und das ringförmige Sozialpädagogische Zentrum in Korneuburg ausgezeichnet. Die nächste Einreichfrist für den Preis läuft von Jänner bis März 2027.
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