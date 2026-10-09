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Topmodel (32) stirbt beim Arztbesuch ihres Babys

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Sie wollte mit ihrem jüngsten Sohn zu einem Arzttermin, doch plötzlich brach Giane Alves zusammen. Das brasilianische Model starb mit nur 32 Jahren an einem akuten Herzinfarkt. Sie hinterlässt ihren Ehemann und zwei kleine Söhne.
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Der Tod von Giane Alves kam völlig unerwartet. Am Freitag brach die 32-Jährige bei einem Arzttermin ihres jüngsten Sohnes in einem Krankenhaus in Condeúba im brasilianischen Bundesstaat Bahia zusammen. Laut ihrem langjährigen Agenten Miguel Crispim erlitt sie einen akuten Herzinfarkt.

Obwohl sie sofort medizinisch versorgt wurde, konnten die Ärzte ihr Leben nicht retten. Ihr jüngster Sohn Felipe war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 45 Tage alt. Auch ihr Ehemann José Sobrinho, der siebenjährige Sohn Gael und eine Freundin waren bei dem Termin dabei.

Agent spricht von einem Schock

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Crispim, der mehr als zwölf Jahre mit Alves zusammengearbeitet hatte, zeigte sich tief betroffen. Der Tod sei ein großer Schock gewesen. Nach seinen Angaben habe die Brasilianerin einen gesunden Lebensstil gepflegt, weder geraucht noch Alkohol getrunken. Auch während ihrer Schwangerschaft habe es keine Komplikationen gegeben. Hinweise auf gesundheitliche Probleme seien ihm nicht bekannt gewesen.

Von der Tankstelle auf internationale Laufstege

Alves’ Karriere begann ungewöhnlich: Sie arbeitete zunächst als Tankstellenangestellte in São Paulo, als eine Talentsucherin auf sie aufmerksam wurde. Anfangs habe sie sich für die Modewelt kaum interessiert und sei sehr schüchtern gewesen.

Doch aus ersten Fotoshootings entwickelte sich eine internationale Karriere. Alves arbeitete unter anderem in New York, London und Mailand. 2016 schaffte sie es auf das Cover der brasilianischen Ausgabe des Modemagazins "L’Officiel". Außerdem stand sie für ein Editorial der italienischen "Vogue" vor der Kamera und war auch für das deutsche Magazin "Madame" tätig.

Zuletzt stand die Familie im Mittelpunkt

Nach Jahren zwischen internationalen Modemetropolen kehrte Alves in ihre brasilianische Heimatregion Bahia zurück. Dort wollte sie ein ruhigeres Leben mit ihrer Familie führen. Ihr Agent beschrieb sie als liebevolle und aufrichtige Frau, die sich mit ihrer Karriere auch den Wunsch nach einer eigenen Familie erfüllt habe.

Am 3. Oktober wurde Giane Alves in ihrem Heimatort Alegre beigesetzt.

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