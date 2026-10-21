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TV-Moderator verletzt sich bei Schlag gegen NFL-Star

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TV-Kommentator Jim Nantz wollte NFL-Star J.J. Watt den Football aus der Hand schlagen. Doch der Ball blieb fest in Watts Griff – stattdessen wurde Nantz' Handgelenk stark in Mitleidenschaft gezogen.
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Während der Übertragung des NFL-Spiels zwischen den Buffalo Bills und den Las Vegas Raiders erklärte der frühere All-Pro-Defensive-End J.J. Watt, wie sich Angreifer gegen den sogenannten "Peanut Punch" schützen. Dabei versuchen Verteidiger, den Ball mit einem gezielten Schlag aus der Hand des Gegners zu befördern.

Watt forderte Kommentator Jim Nantz auf, die Technik selbst auszuprobieren. Der 67-Jährige holte aus und schlug gegen den Ball in Watts Händen. Doch dieser bewegte sich keinen Millimeter.

"Mein Handgelenk ist gebrochen"

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Während Watt über den missglückten Versuch lachte, verzog Nantz vor Schmerzen das Gesicht. "Das war viel härter, als ich gedacht hatte", sagte Watt lachend, als das Spiel weiterging. "Aber der Ball ist geblieben!"

"Ja, das ist er", antwortete Nantz. "Mein Handgelenk ist gebrochen." Ob er tatsächlich eine Fraktur erlitt, war nicht bekannt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte er allerdings einen Eisbeutel für seine Hand in der Kommentatorenkabine.

Auch beim anschließenden Kick-off nahm Nantz die Situation mit Humor. Die erste Hälfte sei körperlich gewesen, scherzte er – und meinte, dass in den letzten beiden Vierteln wohl einige Spieler angeschlagen weitermachen müssten.

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