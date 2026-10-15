Ukraine liefert Getreide an  "Weltuntergangsbunker"

Es ist eine der geheimsten Getreidetresoren auf der Welt. Die Ukraine liefert jetzt erstmals wieder Saatgut an den weitgehend unbekannten Ort. Für den Fall von einem globalen Kollaps werden hier kostbare Reserven angelegt.

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Es ist ein Drama im eiskalten Norden: Im norwegischen Spitzbergen befindet sich ein geheimer Tresor, wo Saatgut aus aller Welt gelagert wird. So soll es vor dem Krieg bewahrt werden.

1.300 Kilometer vom Nordpol entfernt

Es war ein riesiger Schock im Jahr 2022: Russische Raketen schlagen in der ostukrainischen Stadt Charkiw ein. Getroffen wird ausgerechnet die nationale Genbank – ein unersetzbares Archiv für die Landwirtschaft.

Über 154.000 kostbare Pflanzenproben drohten für immer vernichtet zu werden. Die Ukraine, eine der wichtigsten Kornkammern unserer Erde, stand vor dem Verlust ihrer landwirtschaftlichen DNA.

Erstmals seit 2012 schickt die Ukraine wieder eine geheime Fracht ins ewige Eis. Ihr Ziel: Der weltberühmte Saatgut-Tresor auf Spitzbergen, nur 1.300 Kilometer vom Nordpol entfernt.

Warten auf den globalen Kollaps

Ganze 773 Proben wurden diese Woche tief in einen arktischen Berg verfrachtet. Darunter die absoluten Überlebens-Garanten des Landes: feinstes Getreide, Buchweizen, Futterpflanzen und die berühmten ukrainischen Sonnenblumen.

Mittlerweile warten weit über 1,4 Millionen Saatgutproben auf Spitzbergen auf ihren Einsatz, falls der Welt der totale Kollaps droht. Ein echter Krimi mit Happy End.