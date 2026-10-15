Präsident
Trump: Live-Hinrichtung in den USA abgesagt
US-Präsident Donald Trump informierte auf seiner Kurznachrichtenplattform Truth Social über die Absage der geplanten Übertragung im Netz. Ursprünglich stand im Raum, die Vollstreckung der Strafe öffentlich zu zeigen.
Auch interessant
Keine Kameras beim Erschießungskommando
Trump erklärte zu der Entscheidung: "Nach all dem denke ich, dass eine Live-Übertragung der Hinrichtung, bei der alle zusehen könnten, eine starke abschreckende Wirkung gehabt hätte, da die Welt dann miterleben könnte, wie Amerika mit Terroristen und Abschaum wie Hasan umgeht; doch viele sehr gute und wohlmeinende Menschen möchten lieber nicht mitansehen, wie er stirbt – weder per Live-Stream noch über andere visuelle Medien. Er wird wie geplant durch ein Erschießungskommando hingerichtet, doch dieses Ereignis wird nicht live übertragen."
Vollstreckung der Strafe wie geplant
Der Fort-Hood-Amokläufer Nidal Hasan wird somit wie vorgesehen durch ein Erschießungskommando hingerichtet. Sämtliche visuellen Medien sowie Live-Streams bleiben bei der Exekution jedoch ausgeschlossen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden