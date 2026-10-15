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Rassismus-Skandal im Farage-Partei

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Ein Mann im blauen Anzug spricht auf einer Bühne, hinter ihm steht „100 Days to Save Britain“.
© Getty Images
Die Partei Reform UK des umstrittenen Rechtspopulisten Nigel Farage ist am Donnerstag von einem neuen Skandal erschüttert worden: Filmaufnahmen des Sender ITV News zeigten, wie kommunale Ratsmitglieder und Kandidaten der Partei sich offen rassistisch äußern und schwere Beleidigungen aussprechen.
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Unter anderem wurden schwarze Kinder als "Tiere" und Asiaten als "absolute Parasiten" bezeichnet.

Für die 90-minütige Sendung "Undercover: A Year in Reform" begleiteten ITV-Reporter Kandidaten und Ratsmitglieder von Reform UK während der Kommunalwahlen im Mai sowie bei vier Nachwahlen in diesem und im vergangenen Jahr. In ersten veröffentlichten Aufzeichnungen schimpft unter anderem ein Parteimitglied, sein Wohngebiet sei von asiatischen Familien "verseucht" - er bezeichnet diese als "absolute Parasiten".

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Die Ausstrahlung der ersten Ausschnitte rief Empörung hervor: Die Vorsitzende der regierenden Labour-Partei, Bridget Phillipson, bezeichnete die Äußerungen als Beispiele für "extremen Rassismus". Reform-Chef Farage könne "diese jüngsten Enthüllungen nicht einfach als Einzelfälle abtun".

Zuspruch der Wähler für Reform UK nahm zuletzt ab

Ein Sprecher von Reform UK erklärte, dass "dort, wo sich Mitglieder, Aktivisten oder Ratsmitglieder eindeutig unangemessen verhalten haben, Untersuchungen eingeleitet wurden". In einigen Fällen seien bereits Suspendierungen ausgesprochen worden. "Es gibt keinen Platz für Rassismus in Reform UK", versicherte der Sprecher.

Reform UK hatte eine Zeit lang einen massiven Aufschwung in Großbritannien erlebt. Durch diverse Finanzaffären und Skandale um Farage sowie nach dem Amtsantritt des neuen Labour-Premierministers Andy Burnham rutschten die Rechtspopulisten zuletzt in der Wählergunst aber wieder ab. Zudem hat Reform UK Konkurrenz durch die noch weiter rechts stehende Partei Restore Britain erhalten, die in diesem Jahr gegründet wurde.

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