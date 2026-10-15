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Ukraine zerlegt sechs Russen-Bomber in einer Nacht

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Satellitenbild eines zerstörten Flugplatzes mit rauchenden Trümmern und ausgebrannten Gebäuden.
© Volodymyr Zelenskyy
Ein spektakulärer Angriff ist den ukrainischen Streitkräften gelungen: mit nur einem einzigen Angriff gelang maximaler Schaden.
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Das tut Putins Truppen weh: Ukraine vernichtet sechs von Putins Milliarden-Bombern mit nur einem Schlag.

Spektakulärer Coup mit Extra-Rakete

Kiews Militär ist mitten in der Nacht ein echter Coup gelungen: Mit einer technisch verstärkten Rakete haben die ukrainischen Streitkräfte einen russischen Elite-Militärflugplatz tief im Hinterland in Schutt und Asche gelegt.

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Es passierte auf dem Militärflugplatz Borissoglebsk in der Region Woronesch – über 340 Kilometer hinter der Frontlinie. Eigentlich wähnten sich die russischen Piloten dort in absoluter Sicherheit. Doch plötzlich riss ein gewaltiger Knall die Soldaten aus dem Schlaf.

Die Schmerzbilanz für Wladimir Putin ist historisch: Sechs hochmoderne Suchoi-Jagdbomber (Typ Su-34M) wurden getroffen – vier davon sind nur noch rauchende Wracks.

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