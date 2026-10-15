Ukraine zerlegt sechs Russen-Bomber in einer Nacht

Ein spektakulärer Angriff ist den ukrainischen Streitkräften gelungen: mit nur einem einzigen Angriff gelang maximaler Schaden.

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Das tut Putins Truppen weh: Ukraine vernichtet sechs von Putins Milliarden-Bombern mit nur einem Schlag.

Spektakulärer Coup mit Extra-Rakete

Kiews Militär ist mitten in der Nacht ein echter Coup gelungen: Mit einer technisch verstärkten Rakete haben die ukrainischen Streitkräfte einen russischen Elite-Militärflugplatz tief im Hinterland in Schutt und Asche gelegt.

Es passierte auf dem Militärflugplatz Borissoglebsk in der Region Woronesch – über 340 Kilometer hinter der Frontlinie. Eigentlich wähnten sich die russischen Piloten dort in absoluter Sicherheit. Doch plötzlich riss ein gewaltiger Knall die Soldaten aus dem Schlaf.

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Die Schmerzbilanz für Wladimir Putin ist historisch: Sechs hochmoderne Suchoi-Jagdbomber (Typ Su-34M) wurden getroffen – vier davon sind nur noch rauchende Wracks.