Wahlkrimi in Pernersdorf

Überraschung in Pernersdorf: Die ÖVP stellt wieder den Bürgermeister. Ein Mandatar der Koalition kippt den geplanten Wechsel.

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Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn). Seit Mittwoch regiert im Rathaus wieder die ÖVP: Stephan Greil setzte sich bei der Wahl überraschend gegen Joachim Amon von der Bürgerliste durch. Zuvor war SPÖ-Ortschef Erwin Kasper aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Brisant: SPÖ und Bürgerliste hatten die ÖVP nach der Wahl 2025 mit zehn Stimmen abgelöst, obwohl diese mit neun Mandaten stärkste Kraft blieb. Der Wechsel zu Amon war schriftlich vereinbart. Dann stimmte ein Koalitionsmandatar für Greil.

Koalition am Ende

„Das ist Demokratie”, sagt Amon. „Ich kenne mein Team”, betont er und schließt zu 100 Prozent aus, dass ein Mandatar der Bürgerliste gegen ihn stimmte. Die Vereinbarung mit der SPÖ ist hinfällig, Vizebürgermeister bleibt er.

Greil will die laufenden Projekte fortführen und „über Parteigrenzen hinweg zusammenarbeiten”.