oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

24.1.2027

Waidhofen wählt: nur noch Hauptwohnsitzer berechtigt

Rudolf Preyer
von
Schöner Blick in die pittoreske Stadt.
© Waidhofen/Ybbs
Jetzt ist der Termin fix: Am 24. Jänner 2027 wird in Waidhofen an der Ybbs ein neuer Gemeinderat gewählt. Neue Regeln besagen: Nur wer hier seinen Hauptwohnsitz hat, darf auch wählen.
OE24 auf Google bevorzugen

Waidhofen an der Ybbs. Die Stadt wählt ihren Gemeinderat anders als die meisten niederösterreichischen Gemeinden, denn als Statutarstadt hat sie, wie St. Pölten und Krems, einen eigenen Wahltermin. Heuer greift erstmals die Wahlrechtsreform des Landes.

Stimmberechtigt sind nur noch Personen mit Hauptwohnsitz in Waidhofen. Neben Österreichern zählen dazu auch EU-Bürger, die am Wahltag mindestens 16 sind. Entscheidend ist der Stichtag 14. Oktober 2026: Wer an diesem Tag nicht in der Stadt gemeldet war, schaut durch die Finger. Kandidieren darf, wer am Wahltag 18 ist.

Auch interessant

„Vienna Game": Alle Infos zur Austro-"Bridgerton"-Serie

FPÖ: ÖVP - Die Aufklärung steht vor der Tür

Regierung beschloss "Klima-Sozialplan" mit 770 Mio. Euro

Mehr Mitsprache am Stimmzettel

Auf dem Wahlzettel ändert sich einiges: Es gelten nur noch amtliche Stimmzettel, "selbst gebastelte" (wie es in der Vergangenheit mitunter vorkam) oder von Parteien gedruckte Zettel fallen weg. Dafür dürfen Wähler bis zu fünf Kandidaten eine Vorzugsstimme geben, jede zählt gleich viel.

Wichtige Termine

Die Wählerverständigungskarten kommen Mitte Dezember per Post. Wahlkarten gibt es ab 4. November 2026, sie werden aber erst ab Ende Dezember oder Anfang Jänner verschickt. Auskunft erteilt das Wahlamt des Magistrats unter 07442/511-236.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kürbisfest: Weinviertel im orangenen Rausch

DPU wächst: Mehr Ärzte fürs Land

Fix: Sebastian Vettel verlässt Ferrari

Ardo-Aus: Sozialplan-Einigung in Sicht?

Mordkommission ermittelt in Solingen

Blühende Marshmallows für den Winter

Mariazellerbahn: Trainingsoberleitung ohne Streckensperre

Erpressung durch Nacktfotos im Netz nimmt zu

Strache ließ Gudenus und Co. ausspionieren

Waidhofen wählt: nur noch Hauptwohnsitzer berechtigt