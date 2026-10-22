oe24
TV
E-Paper
Immo

Tief Austen

Warnung: Sturmböen an zwei Tagen

Zwei Stürme werden erwartet.
© Getty Images
Sturm-Wochenende in Deutschland: Gleich zwei kräftige Tiefdruckgebiete ziehen über das Land. Bereits am Freitag bringt Sturmtief Austen heftige Windböen und ergiebige Regenfälle. Am Sonntag könnte sich die Wetterlage vor allem an der Nordseeküste nochmals deutlich verschärfen.
OE24 auf Google bevorzugen

Austen, der erste benannte Sturm der britischen Saison 2026/27, zieht in der Nacht auf Freitag über den Ärmelkanal Richtung Nordsee. Besonders im Westen und Norden Deutschlands rechnen Meteorologen mit erheblichen Auswirkungen. Während südlich des Mains zeitweise die Sonne scheint, bestimmen weiter nördlich dichte Wolken, Regen und kräftiger Wind das Wetter.

Auch interessant

Frau erstochen - Ehemann unter Tatverdacht

Merz: "Keine Kapitulation der Ukraine"

Kein Landtagspräsident! AfD scheitert

Windspitzen mit bis zu 100 km/h

Der Deutsche Wetterdienst erwartet verbreitet stürmische Böen. An den Küsten und in höheren Lagen sind Windgeschwindigkeiten von 80 bis 100 km/h möglich. Auf exponierten Berggipfeln, insbesondere dem Brocken, drohen sogar orkanartige Böen.

Die stärksten Auswirkungen werden zwischen Freitagnachmittag und Samstagfrüh erwartet. In den westlichen Mittelgebirgen könnten innerhalb von 24 Stunden bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Doch eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht: Bereits am Sonntag soll das nächste Sturmtief Deutschland erreichen. Besonders an Nord- und Ostsee drohen erneut schwere Sturmböen. An der Nordsee könnte der zweite Sturm sogar kräftiger ausfallen als Austen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Untersuchungshaft für Geisterfahrer

Top-Polizist mit Botschaft an Randalierer: "Keine Gnade"

Kein Landtagspräsident! AfD scheitert

Frau erstochen - Ehemann unter Tatverdacht

Wegen Lottoschein: Mann bricht Kind (10) den Arm

Warnung: Sturmböen an zwei Tagen

Feuerwehrmann im Brandstifter-Verdacht

Bundeswehr warnt vor russischen Anschlägen

Merz: "Keine Kapitulation der Ukraine"

Nächster Preisschock kommt