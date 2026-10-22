Warnung: Sturmböen an zwei Tagen

Sturm-Wochenende in Deutschland: Gleich zwei kräftige Tiefdruckgebiete ziehen über das Land. Bereits am Freitag bringt Sturmtief Austen heftige Windböen und ergiebige Regenfälle. Am Sonntag könnte sich die Wetterlage vor allem an der Nordseeküste nochmals deutlich verschärfen.

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Austen, der erste benannte Sturm der britischen Saison 2026/27, zieht in der Nacht auf Freitag über den Ärmelkanal Richtung Nordsee. Besonders im Westen und Norden Deutschlands rechnen Meteorologen mit erheblichen Auswirkungen. Während südlich des Mains zeitweise die Sonne scheint, bestimmen weiter nördlich dichte Wolken, Regen und kräftiger Wind das Wetter.

Windspitzen mit bis zu 100 km/h

Der Deutsche Wetterdienst erwartet verbreitet stürmische Böen. An den Küsten und in höheren Lagen sind Windgeschwindigkeiten von 80 bis 100 km/h möglich. Auf exponierten Berggipfeln, insbesondere dem Brocken, drohen sogar orkanartige Böen.

Die stärksten Auswirkungen werden zwischen Freitagnachmittag und Samstagfrüh erwartet. In den westlichen Mittelgebirgen könnten innerhalb von 24 Stunden bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Doch eine Entspannung ist vorerst nicht in Sicht: Bereits am Sonntag soll das nächste Sturmtief Deutschland erreichen. Besonders an Nord- und Ostsee drohen erneut schwere Sturmböen. An der Nordsee könnte der zweite Sturm sogar kräftiger ausfallen als Austen.