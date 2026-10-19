Was bringt ein Lorbeerblatt in der Handyhülle?

Viele Menschen stecken Lorbeer unter ihre Handyhülle. Was sie sich davon versprechen.

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Das Internet steckt voller Tipps, Tricks, Hacks und Ideen. Manche sind sinnvoll, andere einfach nur Humbug. In diesem Fall trifft vermutlich Letzteres zu: Viele Menschen stecken sich ein Lorbeerblatt unter die Handyhülle.

Das steckt dahinter

Seinen Ursprung hat der skurrile Social-Media-Trend, der sich gerade wachsender Beliebtheit erfreut und auf TikTok viral gegangen ist, in dem alten Brauch, ein Lorbeerblatt ins Geldbörsel zu stecken. Lorbeer gilt als Magnet für Wohlstand, gute Nachrichten, beruflichen Erfolg und als Schutz vor negativen Energien. Das wiederum geht auf die Antike zurück. Schon bei den Griechen und Römern stand das Kraut für Sieg, Weisheit, Erfolg und Schutz.

Warum ins Handy?

Dass das Lorbeerblatt jetzt vom Portemonnaie in die Handyhülle übersiedelt, ist nur der nächste logische Schritt. Heutzutage haben wir stets ein Smartphone dabei und nutzen es auch, um bargeldlos zu zahlen. Die Brieftasche bleibt immer öfter daheim. In die Hülle passt der hauchdünne Glücksbringer gut hinein.

Wichtig ist übrigens nur, dass du ein trockenes Blatt verwendest. Frischer Lorbeer kann schimmeln und die Elektronik schädigen. Außerdem solltest du darauf achten, dass es nicht die Kamera blockiert.

Dass dieser Brauch tatsächlich etwas bewirkt, ist nicht anzunehmen. Aber manchmal versetzt der Glaube bekanntlich Berge.