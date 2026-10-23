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Kälteeinbruch

Winter-Knall: Jetzt fallen 60 Zentimeter Schnee

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Verschneite Berghütten vor Alpenpanorama mit Nebelschwaden und Wald in Vorarlberg, Österreich.
© Getty Images
Österreich steht ein wechselhaftes und zunehmend winterliches Wochenende bevor.
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Während am Freitag noch einzelne Sonnenfenster und föhnige Phasen für mildere Temperaturen sorgen, sinkt die Schneefallgrenze in der Nacht deutlich. Am Samstag sind bereits oberhalb von 1000 bis 1300 Metern Schneeschauer möglich. Zum Sonntag kündigt sich neuer Regen an, in höheren Lagen bleibt Schnee ein Thema.

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Am Freitag zeigt sich das Wetter zunächst vor allem östlich von Salzburg freundlich. Von Westen ziehen jedoch zunehmend Wolken auf, dazu kommen im Westen und Süden einzelne Regenschauer. Oberhalb von etwa 1800 Metern fällt bereits Schnee. In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze weiter auf 1100 bis 1400 Meter. Damit können auch höher gelegene Täler und Bergstraßen erste winterliche Bedingungen erleben.

Höhere Täler werden angezuckert

Der Samstag bringt einen spürbaren Temperatursturz. Bei vielen Wolken und zeitweisem Niederschlag fällt oberhalb von 1000 bis 1300 Metern Schnee. Während sich im Donauraum und im Westen zwischendurch die Sonne zeigt, bleibt es in weiten Teilen Kärntens, der Steiermark und des Burgenlands trüb. Die Temperaturen erreichen nur noch 5 bis 11 Grad, im Osten bis zu 13 Grad. Auf 2000 Metern liegen die Werte bereits zwischen minus vier und minus einem Grad.

Verschneiter Alpenhang mit Nadelbäumen, Nebel und verwehender Schnee an steilem Berghang.
© Getty Images

In Summe fallen auf den höchsten Bergen Österreichs verbreitet 20-30, an der Grenze Salzburg/Osttirol/Kärnten aber auch bis zu 60 Zentimeter Schnee.

Am Sonntag zieht von Westen neuer Regen auf, der sich im Tagesverlauf ostwärts ausbreitet und örtlich kräftig ausfallen kann. Anfangs schneit es noch bis ins Mittelgebirge, bevor die Schneefallgrenze auf über 2000 Meter steigt. Im Süden bleibt es bis zum Abend weitgehend trocken.

Damit zeigt sich das Wochenende zweigeteilt: Vor allem am Samstag sorgt die kalte Luft für winterliche Verhältnisse in den Bergen, ehe es am Sonntag wieder milder wird. Wer in höheren Lagen unterwegs ist, sollte sich auf Schnee, nasse Fahrbahnen und wechselnde Bedingungen einstellen.

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