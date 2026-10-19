Seit 6 Wochen
Wo ist Carolin? Vater sucht in Tiroler Bergen nach Tochter
Eine Tochter verschwindet spurlos, ein Vater hofft auf ein Lebenszeichen: Die 25-jährige Carolin Schmidt aus Südhessen wird seit dem 6. September, also bereits seit sechs langen Wochen, vermisst. Die 25-Jährige ist laut ihrem Umfeld gerne in den Bergen unterwegs.
Vor ihrem Verschwinden soll die junge Frau auf der Wettersteinspitze im Grenzgebiet zwischen Tirol und Bayern unterwegs gewesen sein. Deshalb sucht ihr verzweifelter Vater auch in der Tiroler Bergregion nach Hinweisen zum Verbleib seiner Tochter.
Hoffen auf ein Lebenszeichen
Die Familie gibt die Hoffnung nicht auf. Seit Wochen durchkämmt ihr Vater mögliche Wege seiner Tochter und hängt Suchplakate in Bayern und Tirol auf. Auch über Medien und Social Media versucht er, neue Hinweise zu erhalten. Doch bislang bleibt offen, was mit Carolin geschehen ist.
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Besonders schwer wiegt für die Angehörigen, dass bisher jede Erklärung fehlt. Solange es keine neuen Erkenntnisse gibt, bleibt das Schicksal der jungen Frau ungeklärt.
Beschreibung der Vermissten:
- ca. 1,75 cm groß
- sehr schlanke Statur
- mittellange, blonde Haare
- blaue Augen
- Bekleidung: Fleecejacke (grau/rosa), Rucksack der Marke Deuter
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