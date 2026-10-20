Job im Rathaus
Wr. Neustadt sucht Lehrlings-Talente
Aktuell lernen 29 Jugendliche bei der Stadt, 15 Mädchen und 14 Burschen. Die Palette reicht von Verwaltung über IT und Tischlerei bis zur Kfz- und Nutzfahrzeugtechnik.
Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) holte die Lehrlingsausbildung nach seinem Amtsantritt 2015 nach jahrelanger Pause zurück.
Vom Lehrling zum Chef
„Wir haben heute Führungskräfte im Haus, die einst als Lehrlinge bei uns begonnen haben”, sagt Schneeberger. Die Stadt bildet Fachkräfte im eigenen Haus aus und wirkt so dem Fachkräftemangel entgegen.
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Für die Lehre als Verwaltungsassistent im Magistrat läuft die Frist bis 15. Jänner 2027. Die Ausschreibungen der Stadtwerke-Tochter wnsks, etwa für Kfz-Techniker im Verkehrsbetrieb, folgen Anfang 2027. Infos gibt es unter www.wiener-neustadt.at/service/stellenausschreibungen.
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