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Job im Rathaus

Wr. Neustadt sucht Lehrlings-Talente

Rudolf Preyer
von
Ein Mal pro Jahr lädt Bürgermeister Klaus Schneeberger die Lehrlinge zu einem Frühstück ein, um mit ihnen über ihre Anliegen, Wünsche und Erfahrungen in den Abteilungen zu sprechen - im Bild mit Lehrlingen des 1. Lehrjahrs
© Stadt Wiener Neustadt/Weller
Karriere mit Lehre im Rathaus: Wiener Neustadt sucht Nachwuchs für September 2027. Die Bewerbung startet ab sofort.
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Aktuell lernen 29 Jugendliche bei der Stadt, 15 Mädchen und 14 Burschen. Die Palette reicht von Verwaltung über IT und Tischlerei bis zur Kfz- und Nutzfahrzeugtechnik.

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) holte die Lehrlingsausbildung nach seinem Amtsantritt 2015 nach jahrelanger Pause zurück.

Vom Lehrling zum Chef

„Wir haben heute Führungskräfte im Haus, die einst als Lehrlinge bei uns begonnen haben”, sagt Schneeberger. Die Stadt bildet Fachkräfte im eigenen Haus aus und wirkt so dem Fachkräftemangel entgegen.

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Jetzt bewerben

Für die Lehre als Verwaltungsassistent im Magistrat läuft die Frist bis 15. Jänner 2027. Die Ausschreibungen der Stadtwerke-Tochter wnsks, etwa für Kfz-Techniker im Verkehrsbetrieb, folgen Anfang 2027. Infos gibt es unter www.wiener-neustadt.at/service/stellenausschreibungen.

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