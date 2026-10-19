Zehntausende protestieren nach monatelanger Trinkwasserkrise

In der mexikanischen Industriemetropole Guadalajara sind erneut tausende Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die verheerende Trinkwasserversorgung zu demonstrieren. Die Proteste richteten sich direkt gegen die Untätigkeit der Behörden und führten vor dem Amtssitz des Gouverneurs zu massiven Spannungen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Seit Monaten spitzt sich der Versorgungsnotstand im Bundesstaat Jalisco dramatisch zu. Betroffen ist die gesamte Metropolregion von Guadalajara, in der mehr als fünf Millionen Bürger leben und täglich mit den Folgen der Krise kämpfen müssen. Aus den Leitungen fließt seit geraumer Zeit untaugliches, verschmutztes Wasser, was das tägliche Leben massiv beeinträchtigt:

Massive Einschränkungen im Alltag: Von der grundlegenden Körperpflege bis hin zur Zubereitung von Mahlzeiten ist die Bevölkerung stark eingeschränkt.

Von der grundlegenden Körperpflege bis hin zur Zubereitung von Mahlzeiten ist die Bevölkerung stark eingeschränkt. Hohe Zusatzkosten: Zahllose Familien sind gezwungen, teures Flaschenwasser im Handel zu erwerben, um ihren Grundbedarf zu decken.

Zahllose Familien sind gezwungen, teures Flaschenwasser im Handel zu erwerben, um ihren Grundbedarf zu decken. Wirtschaftszentrum betroffen: Guadalajara gilt als bedeutendstes Industrie- und Fertigungszentrum Mexikos und leidet auch infrastrukturell unter der Lage.

Guadalajara gilt als bedeutendstes Industrie- und Fertigungszentrum Mexikos und leidet auch infrastrukturell unter der Lage. Fokus Fußball-Weltmeisterschaft: Als diesjährige Gastgeberstadt des weltgrößten Fußballturniers steht die Stadt unter besonderer internationaler Beobachtung.

Die Wut der Menschen entlud sich in den vergangenen Tagen in Demonstrationszügen, die vor den Regierungssitz zogen. Die Demonstranten werfen den Verantwortlichen vor, elementare Menschenrechte über Monate hinweg ignoriert und die Gesundheit der Stadtbevölkerung leichtfertig aufs Spiel gesetzt zu haben.

Nationale Menschenrechtskommission leitet Ermittlungen ein

Die Zuspitzung der Lage rief umgehend Bürgerrechtsorganisationen und offizielle Stellen auf den Plan. Das renommierte mexikanische Bürgerrechtsbündnis "Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio" stellte sich geschlossen hinter die Demonstranten und forderte eine transparente und überprüfbare Sanierung des gesamten Trinkwassersystems.

Parallel dazu kündigte die Nationale Menschenrechtskommission formelle Ermittlungen an. Untersucht werden soll sowohl das monatelange Behördenversagen bei der Bereitstellung sauberen Wassers als auch die Einsätze der Sicherheitskräfte im Zuge der Kundgebungen vor dem Amtssitz.

Staatsführung und Gouverneur kündigen Notmaßnahmen an

Auch auf höchster politischer Ebene sorgt der Ausstand in Jalisco für Dringlichkeit. Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum schaltete sich direkt ein und bezog Stellung zu den jüngsten Vorfällen:

Forderung nach Aufklärung: Die Präsidentin verlangte eine lückenlose Untersuchung des Vorgehens der örtlichen Sicherheitskräfte bei den Demonstrationen.

Die Präsidentin verlangte eine lückenlose Untersuchung des Vorgehens der örtlichen Sicherheitskräfte bei den Demonstrationen. Hilfe durch Bundesregierung: Sheinbaum sicherte der Metropolregion Guadalajara direkte finanzielle und logistische Unterstützung des Bundes zu.

Sheinbaum sicherte der Metropolregion Guadalajara direkte finanzielle und logistische Unterstützung des Bundes zu. Eingeständnis des Gouverneurs: Gouverneur Pablo Lemus trat vor die Medien und räumte ein, dass Jalisco vor einer Wasserkrise stehe, "wie nie zuvor".

Gouverneur Pablo Lemus trat vor die Medien und räumte ein, dass Jalisco vor einer Wasserkrise stehe, "wie nie zuvor". Strenger Rationierungsplan: Als Sofortmaßnahme kündigte die Regionalregierung an, das verbleibende Wasser künftig über feste Zuteilungen zu rationieren.

Ob die angekündigten Rationierungen und Hilfen ausreichen, um die Not der fünf Millionen Bewohner zu lindern, bleibt offen. Für die Menschen vor Ort zählt allein, dass rasch wieder sauberes Wasser aus den Hähnen fließt – andernfalls drohen die Proteste im mexikanischen Industrieherzen weiter anzuhalten.